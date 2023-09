Governo | la conferenza stampa con Giorgetti e Piantedosi dopo il Consiglio dei ministri | la diretta

(Di mercoledì 27 settembre 2023) InlacoiGiancarlo(Economia), Matteo(Interno) e Carlo Nordio (Giustizia). È durata circa un’ora e un quarto la riunione deldeia Palazzo Chigi, che ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, e dato il via libera a due decreti legge, il primo con disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno, il secondo con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il sottosegretario Mantovano e i ministri Piantedosi , Giorgetti e Sangiuliano illustrano in conferenza stampa i provvedimenti adottati in Consiglio ...

In diretta la conferenza stampa , a Palazzo Chigi, dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera, tra le altre cose, al ...

Anche questa una decisione che ha suscitato molte proteste (laepiscopale si dice ... E questo significa - assicura il- un allargamento delle tutele". Continua a leggere su Tg. La7.Nellastampa di chiusura dei lavori del Consiglio episcopale permanente, mons. Giuseppe ...Sociale della Chiesa - la "preoccupazione" dei vescovi italiani per le nuove misure delin ...

Conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione ... Governo

Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, l'intervento del ... Governo

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sono passate troppe settimane dall'interrogazione parlamentare che avevo presentato in commissione Esteri di Montecitorio per chiedere al governo italiano di fare il suo d ...Il ministro dell'Economia introduce il quadro programmatico finanziario approvato in Consiglio dei ministri. Nel 2024 prevista una crescita del pil di 1,2 punti e un 4,3 per cento in più nel rapporto ...