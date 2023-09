Carnevali | «Laurienté? Nessuna offerta per lui! E se fossero…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è stato intercettato da Dazn prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, sfida che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milanospegne le voci su: «Non sono arrivate offerte, anche perché se fosse arrivate non le avremmo ascoltato.campana per lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati