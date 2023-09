Teen gang | Polizia Postale | ”Web centrale per formazione bande | monitoraggio per contrasto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 settembre 2023) il direttore Ivano Gabrielli: ''La rete da spazio identitario a luogo pianificazione reati'' ”Ci sono due momenti nell’attività in rete dellegiovanili: quello della propaganda e dell’ostentazione del tratto identitario di un gruppo, che quindi è pubblico e ancorché con elementi radicali è assolutamente legale, e quello della riservatezza, ovvero quando questi giovani organizzano, concordano o si scambiano materiale illegale all’interno di gruppi ristretti e chiusi in cui l’essere confidente è necessario per poter entrare a far parte del nucleo, che è nascosto all’interno di diversi cerchi concentrici di conversazione”. Lo spiega all’Adnkronos Ivano Gabrielli, direttore del Servizioe delle Comunicazioni parlando del fenomeno delle, ovvero di gruppi di giovani tra i 14 e ...