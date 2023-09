La notizia dell’arresto della segretaria del Tesoro statunitense è falsa

Leggi su facta.news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 16 settembre 2023 è stato pubblicato un post su Facebook secondo cui Janet Yellen è stata «arrestata per tradimento». Nel contenuto social è presente un link che rimanda alla fontepresunta, ovvero un articolo di Real Raw News. Il riferimento è a Janet Louise Yellen, economista e attualedel dipartimento del(Usdt), nonché ex presidentebanca centrale degli Stati Uniti d’America (FED) in carica dal 2014 al 2018. Si tratta di una. Ladel suo presunto arresto è stata diffusa il 14 settembre 2023 nell’articolo in inglese intitolato “Janet Yellen Arrested for Treason” (in italiano, “Janet Yellen arrestata per tradimento”) e pubblicato da Real Raw ...