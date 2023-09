Infermiera killer in Inghilterra | nuovo processo

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – Dovrà affrontare unl'britannica Lucy Letby, condannata all'ergastolo lo scorso 21 agosto perché riconosciuta colpevole di aver ucciso sette bambini e di aver tentato di ucciderne altri sei nel periodo in cui lavorava al Chester Hospital, tra giugno 2015 e giugno 2016. Lo ha comunicato il procuratore Nick Johnson del tribunale di Manchester. Letby, 33 anni, sarà processata il 10 giugno dell'anno prossimo con l'accusa di aver tentato di uccidere un'altra bambina nel febbraio del 2016 mentre lavorava nell'unità neonatale dell'ospedale. Gli avvocati di Letby hanno presentato ricorso contro la condanna all'ergastolo, ma non è ancora stata fissata una data. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

(Adnkronos) - Dovrà affrontare un nuovo processo l'infermiera britannica Lucy Letby, condannata all'ergastolo lo scorso 21 agosto perché riconosciuta colpevole di aver ucciso sette bambini e di aver t ...