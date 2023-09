Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | alle 23 15 su Rai 3 | ecco le storie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ledeie delle famiglie dei piccoli pazienti dell', struttura d'eccellenza a livello europeo, per documentare il miracolo quotidiano della medicina e ...

Al via oggi, lunedì 25 settembre 2023, dalle 23.15 su Rai 3, la nuova stagione di “ Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ”. La nuova ...

... da neurochirurgia a chirurgia neonatale, da cardiologia a ortopedia: da lunedì 25 settembre alle 23.15 su Rai 3 torna con le prime quattro puntate della nuova stagione "in- Ospedale ...... che all'inizio della puntata ha avuto in collegamento Eleonora Daniele, la quale ha parlato della sua nuova esperienza alla guida diin, programma girato all'ospedale Bambino Gesù di ...

Torna ''Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù'' Rai Storia

Dottori in Corsia, la nuova edizione con Eleonora Daniele: quando in tv SuperGuidaTV

"Quarta Repubblica", alle 21.25 su Rete 4 il talk show sull'attualità e la politica condotto da Nicola Porro. Nel corso della puntata, il tema immigrazione con lo scontro tra Italia e Germania.Nelle nuove puntate per la prima volta si incontrerà il dottor Alessandro Fiocchi e i piccoli pazienti in cura per gravi allergie e il racconto si muoverà tra le corsie d’ospedale e le case dei ...