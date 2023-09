Bruce Willis | la moglie | La demenza è dura per lui | per noi e per tutta la famiglia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ladiè apparsa in tv per sostenere la ricerca su malattie poco conosciute come lae ha aggiornato sulla situazione dell'attore. Ladi, Emma, ha voluto parlare in tv della situazione del marito per promuovere la ricerca e provare ad aumentare la consapevolezza nei confronti delle malattia, come ladi cui soffre il marito. Emma, ospite del TODAY Show, ha ammesso: "Quello che sto imparando è che laè difficile, ed èper la persona che riceve la diagnosi e anche per la. E non è diverso per, per me o per le nostre figlie. Quando dicono che questa è una malattia che colpisce un'intera ...