Tim | ex Ilva | Ita e Stellantis | 100mila posti in ballo

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – Dal futuro di Tim a quello dell’ex, di Ita e: sono oltre centomila idi lavoro innelle quattro grandi partite industriali con le quali è alle prese il governo e oltre un milione di occupati nell’indotto. E’ quanto sottolinea il direttore di Milano Finanza Roberto Sommella in un editoriale. In primis il caso Tim, rileva Sommella, “colosso telefonico che occupa 40.000 dipendenti in Italia e che dovrebbe appunto operare una scissione” cedendo una parte della rete al fondo Kkr, noto anche per avere disposto la chiusura dello stabilimento Magneti Marelli a Crevalcore. In sospeso anche il dossier dell’ex“sempre in attesa di svoltare per una nuova vita con il socio indiano Mittal (4.000 dipendenti e un’intera città, Taranto, alle sue di ma incagliata in ...