Cormac McCarthy | fra i quanti e il dolore

(Di domenica 24 settembre 2023) Nelle prime battute del suo film più recente, Christopher Nolan introduce il giovane J. Robert Oppenheimer tormentato dalle visioni oscure di un mondo al di là del sensibile. Il geniale first appeared on il manifesto.

Di cosa parlano i romanzi ambientati in Texas Il primo della nostra lista è Non è un paese per vecchi di. Ambientato in una terra dove il passato si scontra con il presente, questo ...La strada difornisce un quadro crudo e post - apocalittico visione dell'America. In uno scenario di desolazione e disperazione, un padre e un figlio senza nome navigano in un mondo ...

Stella Maris: l'ultimo, disperato canto del cigno di Cormac McCarthy Electo Magazine

Meridiano di sangue - Cormac McCarthy - Recensione libro Sololibri.net

«In questo ciclo di opere sono partito da un processo intimo di pittura condivisa con la mia bambina di cinque anni – spiega Giovannetti – così l’arte diventa strumento terapeutico per generare e cons ...«Sapeva solo che il bambino era la sua garanzia. Disse: “Se non è lui il verbo di Dio allora Dio non ha mai parlato”». (“La Strada”, Cormac McCarthy).