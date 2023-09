Sassuolo - Juve | rivivi la diretta | autogol e papere | è successo di tutto

(Di sabato 23 settembre 2023) Partita folle a Reggio Emilia: ilbatte 4 - 2 lantus . I neroverdi erano passati in vantaggio sulla papera di Szczesny. Poi c'è stato l'di Viña che aveva rimesso in equilibrio la ...

“Abbiamo passato una settimana davvero brutta , ma il calcio è questo e ti dà subito l’occasione di rifarti, di riscatto. Quest’anno per me parlano ...

Inizio aggressivo dei bianconeri, ma ilcolpisce con Laurienté al 12' grazie a una 'papera' di Szczesny. Lapareggia con l'autorete di Vina ma a fine primo tempo Berardi riporta avanti ...Commenta per primo Non è che ci siano poi così tante cose da salvare per ladopo il crollo sul campo del. Tanti, troppi errori individuali in ogni reparto. Alcuni addirittura inspiegabili e non mancano le immagini che faranno il giro del mondo del calcio in ...

Allegri: "Fatto una partita 'farfallina', troppo leggeri di testa. Avvisaglie nei giorni scorsi" La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus risultato 4-2: i bianconeri si fermano, autogol di Gatti e papera di Szczesny Corriere della Sera

Andrea Pinamonti, a DAZN, parla così dopo Sassuolo-Juve. OCCASIONE - "È stata la partita perfetta, abbiamo passato una settimana molto brutta a livello morale, eravamo i primi a essere tristi dopo la ...Il Sassuolo di Alessio Dionisi, nel 5° turno della Serie A, ha affrontato e battuto per 4-2 la Juventus di Massimiliano Allegri ...