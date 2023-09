Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023)DEL 22 SETTEMBREORE 07.20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCOROD ANULARE, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E EVIA APPIA . TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE 21, POI BUS ...