L’UniBg lancia il corso di laurea in Digital Humanities | “Unisce l’informatica all’arte e alla storia”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bergamo. Per il nuovo anno accademico 2023/24, l’Università degli Studi di Bergamoildimagistrale nell’ambito delle(informatica umanistica) in lingua inglese e diventa il primo ateneo della Lombardia, il quattordicesimo in tutta Italia, dedicatotematica. “Text sciences and culture enhancements in theage”, (scienze del testo e valorizzazione culturale nell’etàe), questo il nome completo del, nasce dnostra quotidianità “in cui ile ci accompagna ogni giorno: l’obiettivo di questoè dare un senso a questa cultura”, come ci ha spiegato la professoressa Stefania Maci, docente ordinaria di lingua inglese ...