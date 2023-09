Spagna | Guardate com' è ridotta la spiaggia di Formentera | la segnalazione di un TikToker è virale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 settembre 2023), unin vacanza asegnala come siaal momento la: ecco le immagini, la più piccola delle quattro isole principali delle Baleari in, è un vero paradiso mediterraneo che affascina i visitatori con la sua bellezza naturale, le spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e l'atmosfera rilassata. Le attrazioni qui si concentrano sulla natura incontaminata, sulla cultura locale e sulla tranquillità dell'isola. L'isola è famosa per le sue rive spettacolari. Quella Illetas, situata nel Parco Naturale di Ses Salines (un santuario per uccelli migratori che offre una vista spettacolare delle saline), è una delle più famose, con sabbia bianca e acque turchesi. Altri lidi di grande bellezza includono Es Pujols, Playa ...