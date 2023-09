Marco Mengoni soprende con “Un’altra storia” feat. Franco126

(Di lunedì 18 settembre 2023) Esce venerdì 22 settembre, il nuovo singolo diestratto dall`ultimo album Materia (Prisma) in una veste inedita con la partecipazione sorprendente del cantautore romano. Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio.annuncia l`uscita di, un regalo speciale in una veste inaspettata per chiude il viaggio della trilogia Materia, certificata oggi cinque volte disco di platino. Materia è il progetto discografico che due anni fa ha dato vita ad un percorso straordinario, portando in vetta alle classifiche streaming, radiofoniche e di vendita brani che rappresentano le diverse sfumature ...

Curiosità: Marco Mengoni (Ronciglione, 25 dicembre 1988) è un cantautore italiano.

Ufficio stampa Esce Un'Altra Storia di Marco Mengoni con Franco 126 , il nuovo singolo disponibile in radio da venerdì 22 settembre. Il nuovo singolo anticipa il tour europeo nelle arene del continente, al via ad ottobre, e segue la ...

