LIVE – Monterosi-Latina 2-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ladi, match valido per la terza giornata di. Allo stadio Marcello Martoni si sfidano i padroni di casa che sono partiti con un pareggio e una sconfitta e quindi cercano un successo e i laziali che invece si trovano già a punteggio pieno dopo le prime due partite. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 18 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-2 (14? Mastroianni, 50’Frediani, 56? Silipo, 90 ‘Jallow) 93? – Finisce il match. 90? – PAREGGIO DELIN PIENO RECUPERO!!!!!!!!! Crecco mette in ...

...i risultati di Juve Stabia e Latina che questa sera saranno impegnate contro Giugliano e. vi invitiamo stasera dalle ore 20:30 sulla pagina Facebook , Torre del Greco Vesuvio, per l'...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 18.30 Salernitana - Torino 20.45 ...20.30 Sampdoria - Cittadella SERIE C 20.45 Audace Cerignola - Brindisi Giugliano - Juve Stabia...

TERAMO. Questa sera alle 20:45 in campo allo stadio "Bonolis" riparte la Serie C girone C 2023/24, il Monterosi sfida ...La partita Monterosi Tuscia - Latina di Lunedì 18 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata di Serie C - Girone ...