Juve-Vlahovic | la verità sul rinnovo

Curiosità: Dušan Vlahovic (in serbo ; pronuncia: [duan 'vlaxit]; Belgrado, 28 gennaio 2000) è un calciatore serbo, attaccante della Juventus e della nazionale serba.

... dopo sette minuti di recupero, l'arbitro Maresca fischia tre volte decretando la fine della partita, che vede lauscire vincitrice ecome protagonista, dopo aver firmato il match con ...È ladi Chiesa edunque, è unache si gode una delle coppie d'attacco fin qui più prolifiche non solo in Italia ma in tutta Europa. Sono solo due le squadre che ad oggi possono ...

Vlahovic "suona" Chiesa: la frase social infiamma i tifosi Juve Tuttosport

Vlahovic-Chiesa come Dybala-Higuain: tutti i numeri della supercoppia Juve La Gazzetta dello Sport

C'era Darko Ristic a Torino negli scorsi giorni, si è goduto pure lui dal vivo qualcosa di simile al miglior Dusan Vlahovic del periodo in bianconero. Spettatore interessato di Juve-Lazio, l'agente de ...L'ultima giornata di serie A ha dato interessanti informazioni. Oltre a ciò c'è sempre tempo di pensare al calciomercato.