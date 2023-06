Tentata aggressione nella notte ai danni di Antonella Fiordelisi | il racconto

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 giugno 2023)scorsa, quella tra il 9 e il 10 giugno, Antoè stata protagonista di un episodio estremamente spiacevole, che ha poi raccontato nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L’influencer campana, nota soprattutto per la sua controversa partecipazione al Grande Fratello Vip 7, è stata a Parigi per un evento di lavoro e appena arrivata in stazione è stata avvicinata da un uomo, probabilmente un senza tetto, che ha cominciato a molestarla. GF Vip, pauraper Antoa Parigi Su Instagram, Antoha raccontato che appena arrivata a la Gare de Lion, la stazione principale di Parigi, è ...