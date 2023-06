Quattro bimbi trovati vivi nella giungla della Colombia | sopravvissuti da soli per 40 giorni dopo un incidente aereo

Dispersi nella selva del Guaviare, nel sud della Colombia, ifratelli sono riusciti a sopravvivere per ben 40 giorni da soli. Morta la mamma, Magdalena Mucutuy Valencia, così come il pilota ...fratellini di 13, 9, 4 anni e di 11 mesi sono sopravvissuti ad un incidente aereo nel quale sono morte tre persone la loro madre, il pilota e un leader ...L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono iricevere le prime cure in una radura in mezzo alla giungla. Stanno bene anche se sono ovviamente provati, dopo l'odissea ...

Quattro bimbi trovati vivi nella giungla della Colombia: sopravvissuti da soli per 40 giorni dopo un incident… La Stampa

E' in programma domani in piazza Garibaldi a Tivoli la seconda edizione dell'evento "Questa è la mia strada" promosso dal Rotary Club "Roma Giulio Cesare" e da altri Rotary e Rotaract Club con il patr ...«Erano disidratati, malnutriti e morsi da insetti, per il resto erano sani». Sono ancora increduli i soccorritori delle forze armate colombiane che sabato 10 maggio ...