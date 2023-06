Carlos Augusto | ' A 6 anni mi prendevano in giro | ora mi godo un grande Monza'

A 6 anni odiava il calcio: era il meno bravo tra i suoi amici. A 15 il padre Paulo lo mise di fronte al primo bivio della vita: se entro tre anni non firmi un contratto da professionista, inizi gli ...è stato una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A e a Sportweek si è raccontato parlando anche del suo futuro al Monzaè stato una delle rivelazioni di questo ...Juventus e Inter restano vigili sulla situazione di, rivelazione del Monza di Palladino. Gli scenari sul futuro del laterale brasilianoE' il 'top player del Monza' e non solo per bocca di Raffaele Palladino.è uno dei ...

NEWS – Dzeko, Carlos Augusto, Milinkovic, Arnautovic, Hojlund, N’Dicka: le novità SOS Fanta

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Monza di Raffaele Palladino farà di tutto questa estate per trattenere Carlos Augusto, autentica sorpresa del campionato scorso. Una stagione importantissima la sua, chiusasi con 6 gol e ben 5 assi ...