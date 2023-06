Kakà | «Addio di Maldini dal Milan? Non so cos’è successo | ma mi dispiace tantissimo»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ricardo, ex giocatore del, ha parlato dell’di Paolocome direttore tecnico del club rossonero Ricardo, ex giocatore del, ha parlato a Sky Sport 24 dell’di Paolocome direttore tecnico del club rossonero. FINALE CHAMPIONS LEAGUE – «Mi sarebbe piaciuto vedere ilin finale a Istanbul»– «Mi. Non soma mi. Vedere Paolo lì, una bandiera, la sua storia, mi piace vederlo lì in società».

Ricardo, ex giocatore del Milan, ha parlato dell'di Paolo Maldini come direttore tecnico del club rossonero Ricardo, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport 24 dell'di Paolo ...L'di Maldini dal Milan ha sconvolto il mondo rossonero. L'ex dirigente e storica bandiera pare ... Si tratta di Ricky...Commenta per primo Ricardo, ex stella del Milan , è a Istanbul in occasione della finale di Champions League tra Inter e ... L'DI MALDINI AL MILAN - 'Dispiace tantissimo per tutta la sua ...