Elly Schlein | le faide della Papessa

Gli elementi ideologici in questo momento non incontrano il Paese, anche se magari si ritrovano nella piattaforma di, questa è la verità. Il dato delle elezioni amministrative dimostra ...Proprio oggi pomeriggio infattiha attaccato Meloni dicendo: " Leggo che tra i progetti che possono saltare del Pnrr ci sono i nidi. Sarebbe un errore clamoroso, inspiegabile, se fatto ...Chi c'era racconta di grande "preoccupazione", di irritazione per unache "sembra la leader di un movimento studentesco piuttosto che la segretaria del Pd". La riunione di oggi della minoranza dem con Stefano Bonaccini è stata uno sfogatoio, e più che la ...

La leader riunisce domani la segreteria dopo la sconfitta alle amministrative e gli ultimi attriti interni. Il governatore: "Serve più ...Paolo Ciani, scelto da Elly Schlein come nuovo vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera – al posto di Piero De Luca – ha detto ...