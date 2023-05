Umiliata nella chat Pd | ecco cosa spunta | Elly Schlein | che brutta fine

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Doveva andare a Bruxelles, incontrare gli europarlamentari e, il giorno dopo, la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola. Invece, di prima mattina,decide di annullare il viaggio. La doccia fredda dei ballottaggi ha aperto il vaso di Pandora. Non siamo ancora al processo al leader di turno, troppo presto, ma le critiche cominciano a emergere. Già ieri,segreteria durata due ore, si erano palesate due linee. La prima, quella dei fedelissimi della leader, che puntava a minimizzare, accusando il «vento di destra» e la poca generosità dei virtuali alleati (Conte, Calenda), concentrati più a erodere al Pd, che a creare un'alternativa a quella del centrodestra. La seconda, invece, faceva osservare che il problema non è solo quello. «Serve», ha spiegato Alessandro Alfieri, «un Pd plurale, che non si scopra né da una ...