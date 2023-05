LIVE – Musetti-Shevchenko 4-1 | secondo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Ordinaria amministrazione all’esordio nella capitale francese per il carrarino, che ha domato in tre facili set lo svedese Mikael Ymer. Adesso un impegno non semplice contro il ventiduenne russo, che al primoha sbarrato la strada in quattro parziali al gigante tedesco Oscar Otte. Trae il sovietico non ci sono precedenti da registrare. L’azzurro dovrà senza subbio stare molto attento al gioco potente del suo avversario. Quest’ultimo quest’anno sta facendo cose straordinarie sul circuito guadagnandosi con merito l’ingresso tra i primi cento giocatori del ...

