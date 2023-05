Ciclismo | Julian Mertens in coma farmacologico | brutto incidente in allenamento

(Di mercoledì 31 maggio 2023)è rimasto coinvolto in undurante une al momento si trova inpresso l’ospedale di Anversa. Il ciclista soffre di numerose ferite ed è sotto sedazione per gestire le conseguenze dell’, come ha riportato la sua squadra Bingoal-WB. Attualmente sono in corso alcuni esami che permetteranno di effettuare una valutazione completa del quadro clinico.è belga, ha 25 anni ed è alla sua quarta stagione da professionista (la prima con la Bingoal WB, dopo tre annate passate alla Sport Vlaandereen). In questa stagione ha preso parte ad alcune Cassiche piazzandosi 64mo al Giro delle Fiandre, 22mo alla Freccia del Brabante e 34mo alla ...

