Il mea culpa del Pd | “Sconfitta netta” Schlein sferza Conte | “Soli non si vince”

(Di martedì 30 maggio 2023) La leader dem convoca la segreteria, l’alleanza con i 5 Stelle non decolla: «Non si cambia in due mesi, ci vorrà tempo per ricostruire»

Nella successiva conferenza stampa, non solo Allegri ha perso l'occasione per fare, ma ha anche attaccato il polacco. In conclusione, la Juventus non ha certamente avuto una stagione ...UNDER 16 CHIERI - LASCARIS Campo di Gassino Torinese, via Diaz A Volpiano si aggira uno Spartano ucraino che ha infilzato le foxes Uranio saluta questo gruppo tra rammarico e '': il solo e ...Il '' del messicano Tuttavia, nelle dichiarazioni rilasciate ai media al termine della gara, il pilota della Red Bull non ha cercato alcun tipo di scusa: 'Abbiamo pagato il prezzo del mio ...

Ferrari, Sainz fa mea culpa: "Anch'io ho sbagliato sulle strategie" Corriere dello Sport

Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ...«Uno può scrivere quello che vuole, ci mancherebbe. E la fantasia si può anche mettere in un articolo, ovviamente. Poi però non penso che i partiti, con tutto il rispetto per chi scrive gli editoriali ...