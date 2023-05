Giudici di X Factor 2023 | svelati i quattro nomi ufficiali | chi va e chi viene

(Di martedì 30 maggio 2023) L’anno scorso ad Xal bancone deic’è stato un comeback, e tre new entry, una di loro però pare abbia già lasciato il posto. Il Messaggero lo scorso aprile ha svelato che Rkomi avrebbe abbandonato e che sarebbe tornato Morgan. Ieri Pipol Tv ha aggiunto che anche Dargen D’Amico era pronto ad andarsene e che al suo posto sarebbe entrato uno tra Tananai, Lazza e Rose Villain. Sempre Pipol magazine poco fa ha fatto sapere che sono stati scelti idella nuova edizione del talent targato Sky. Confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, mentre al posto di Rkomi ci sarà Morgan, proprio come aveva anticipato un mese fa Il Messaggero. Felice per il ritorno di Castoldi, competente nelle vesti di giudice e anche generoso quando si tratta di regalare al pubblico ...

X Factor, fuori Rkomi e Dargen D'Amico: arrivano nuovi giudici

