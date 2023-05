Diletta Leotta | routine mattutina con micro top da bollino rosso | fuori il davanzale | mostruosa – FOTO

(Di martedì 30 maggio 2023)infiamma il web con il pancione in bella vista: la giornalista non smette di stupire con questepazzesche. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMsi presenta così sui social, facendo impazzire ancora una volta il popolo di Instagram. La bellissima giornalista sportiva made in Sicilia continua a manifestare una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La conduttrice televisiva, al sesto mese di gravidanza, ha pubblicato sui social un nuovo scatto in tenuta sportiva e col pancione in bella vista. Il suo guardaroba da mom to be è femminile, seducente ...in costume al sesto mese di gravidanza è esplosiva Esplosiva in quanto super sexy Certo, come sempre. Ma in questo casoè esplosiva anche perché la sua pancia è sempre ...E lo divenne ulteriormente, con i riflettori e i paparazzi puntati addosso, quando iniziò a frequentare il calciatore che oggi è fidanzato con, ossia il portiere del Newcastle United ...

Diletta Leotta incinta, 18 look sfoggiati in gravidanza. FOTO Sky Tg24

Diletta Leotta si presenta così sui social, facendo impazzire ancora una volta il popolo di Instagram. La bellissima giornalista sportiva made in Sicilia continua a manifestare una sensualità senza ...Esplosiva in quanto super sexy Certo, come sempre. Ma in questo caso la conduttrice di Dazn lo è anche perché la sua pancia è sempre più evidente ...