ULTIM’ORA – Annuncio in diretta sul futuro di Spalletti | c’è la conferma di De Laurentiis

(Di domenica 28 maggio 2023) Al programma di Rai 3, “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Ospite della serata il presidente del Napoli, Aurelio Deche ha reso chiaro ildel tecnico degli azzurri Luciano. Le parole di DeA domanda precisa suldel tecnico del Napoli, il presidente ha risposto così: “Lui è un uomo libero, lui mi ha detto che si è concluso un ciclo della sua vita. Anche se ha un contratto, è giusto che lui continui a fare quello che vuole fare, non sono nessuno per impedirglielo”. Successivamente ha risposto anche alla domanda legata allo spogliatoio, la chiave di questo titolo e il rapporto con i calciatori: “Certamente, con loro c’è un bellissimo rapporto, l’altra sera eravamo da Gigi D’Alessio”.

Calciomercato Napoli , clamorosadell'esperto di settore della RAI, Ciro Venerato , a CalcioNapoli24 . Gasperini nuovo allenatore Napoli,Venerato Notizie Calcio Napoli - L'esperto di calciomercato Ciro Venerato ...Ovviamente anche oggi, lunedì 22 maggio 2023, tutte le trasmissioni di attualità hanno dedicato ancora ampio spazio all'alluvione che la settimana scorsa ha devastato l'Emilia Romagna. Proprio con le ...Napoli ,del quotidiano La Repubblica : ' Spalletti rifiuta il rinnovo, il futuro a Napoli è in bilico '. Stando a quanto appena riferito da Repubblica, l'allenatore del Napoli ...