Palma d’oro Cannes ad “Anatomie d’un chute” | Italia senza premi

(Di domenica 28 maggio 2023) 'd'un', il film francese di Justine Triet, ha vinto lad'oro alla 76esima edizione del Festival del Cinema di. E' un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia formata dalla scrittrice tedesca Sandra, il marito Samuel, insegnante che ha perso smalto e fiducia in sé da quando il figlio Daniel ha perso la vista per un incidente di cui l'uomo si sente responsabile. Chiusi in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi, i tre vivono isolati dal mondo. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, le indagini non possono determinare se si tratti di un suicidio o meno, ma i sospetti cadono su Sandra che viene arrestata per omicidio. M,ano mano che il processo prosegue emerge la relazione tumultuosa che aveva con il marito. Le cose si complicano quando anche il ragazzino ...

Jane Fonda ha annunciato il film vincitore dellaa Cannes 2023 e l'attrice, dopo il discorso di ringraziamento, è stata protagonista di un momento esilarante quando ha usato un metodo decisamente non convenzionale per "consegnare" un ...Come da pronostico, Anatomy of a Fall di Justin Triet ha vinto la. Una vittoria ampiamente annunciata, per un Concorso buono ma non troppo entusiasmante. Le "cose" migliori, probabilmente, le abbiamo viste nelle sezioni collaterali (come How to Have a ...'Il fatto è che io non ho mai ricevuto nessun premio a Cannes, a parte laonoraria. Ma non cambierebbe nulla, anche se non venissi premiato in questa edizione. Semmai spero che qualche ...