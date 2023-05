L’Italia | la Via della Seta e il G7 contro il bullismo di Xi Parla Ghiretti Merics

Leggi su formiche

(Di domenica 28 maggio 2023) “Il G7 sembra essere diventato il luogo per eccellenza dove si discutono questione legate alla sicurezza economica il comunicato su sicurezza economica e resilienza economica adottato ne è la riprova”, spiega Francesca, analista del Mercator Institute for China Studies () di Berlino, a Formiche.net. Che cosa dobbiamo aspettarci in futuro? Se da una lato il rischio di base è quello di adottare un format eccessivamente esclusivo, dall’altro a Hiroshima sono stati invitati diversi altri attori che non appartengono al G7, indicando desiderio e necessità di espandere tale discussione, sebbene l’espansione stessa sia selettiva. Per ora siamo ancora in una sorta di fase costituentemissione di sicurezza economica del gruppo, ma è sicuramente da osservare con attenzione. Il de-risking (cioè riduzione del rischio) è un ...