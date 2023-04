Morto Cosimo Alessio, era fratello dell’ex calciatore della Juventus Angelo (Di domenica 2 aprile 2023) Lutto in famiglia per Angelo Alessio, attualmente allenatore in Indonesia ma in passato calciatore della Juventus. Il fratello Cosimo, 63 anni, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale Capaccio Paestum due settimane fa, è Morto. L’auto sulla quale viaggiava l’uomo, operaio che rientrava a casa dopo un turno notturno, si era schiantata frontalmente contro il muro di recinzione. Molti i messaggi di vicinanza e condoglianze. Anche la squadra femminile della Salernitana ha espresso il cordoglio: “Una triste notizia in casa granata. Purtroppo Cosimo Alessio, fratello della nostra storica atleta, allenatrice e poi dirigente, Iolanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Lutto in famiglia per, attualmente allenatore in Indonesia ma in passato. Il, 63 anni, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale Capaccio Paestum due settimane fa, è. L’auto sulla quale viaggiava l’uomo, operaio che rientrava a casa dopo un turno notturno, si era schiantata frontalmente contro il muro di recinzione. Molti i messaggi di vicinanza e condoglianze. Anche la squadra femminileSalernitana ha espresso il cordoglio: “Una triste notizia in casa granata. Purtropponostra storica atleta, allenatrice e poi dirigente, Iolanda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Morto Cosimo Alessio, era fratello dell’ex calciatore della Juventus Angelo - junews24com : Lutto per Angelo #Alessio ???? - ILOVEPACALCIO : Morto #CosimoAlessio: fratello dell'allenatore Angelo non ce l'ha fatta dopo 2 settimane di agonia per un incidente… - TUTTOJUVE_COM : Lutto per l'ex Juve Angelo Alessio: è morto il fratello Cosimo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Paestum, morto in un incidente stradale Cosimo Alessio, fratello dell'ex calciatore della Juventus https:… -