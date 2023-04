Ecco come scoprire chi ti chiama con l’anonimo in 2 semplici click (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Il telefono squilla ed è un numero che non riconosci. Sei curioso, ma non vuoi rispondere o richiamare se si tratta di un operatore di telemarketing o di un truffatore. Quindi Ecco alcuni modi per indagare su chi ti sta chiamando con l’anonimo. Potresti aver notato che tutto il mondo ha un problema con le chiamate truffa. I truffatori hanno rubato quasi 30 miliardi nel 2021, un fenomeno che quindi non scomparirà presto. Se ricevi una chiamata anonima, ci sono alcuni modi per sapere se è legittima o meno. Sapevi che ci sono numeri che puoi comporre per ricomporre le ultime chiamate, anche se sono anonime? Il primo è *69, che traccia il numero dell’ultima persona che ti ha chiamato. Funziona anche per le chiamate anonime o ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Il telefono squilla ed è un numero che non riconosci. Sei curioso, ma non vuoi rispondere o rire se si tratta di un operatore di telemarketing o di un truffatore. Quindialcuni modi per indagare su chi ti stando con. Potresti aver notato che tutto il mondo ha un problema con lete truffa. I truffatori hanno rubato quasi 30 miliardi nel 2021, un fenomeno che quindi non scomparirà presto. Se ricevi unata anonima, ci sono alcuni modi per sapere se è legittima o meno. Sapevi che ci sono numeri che puoi comporre per ricomporre le ultimete, anche se sono anonime? Il primo è *69, che traccia il numero dell’ultima persona che ti hato. Funziona anche per lete anonime o ...

