A Riccione vietato fumare in spiaggia: la sindaca firma l'ordinanza (Di domenica 2 aprile 2023) Una scelta contro l'inquinamento in un posto nel quale il rispetto delle regole e il decoro urbano sono l'abc. La città di Riccione (Rimini) ha deciso di introdurre per la prima volta nella sua storia ... Leggi su globalist (Di domenica 2 aprile 2023) Una scelta contro l'inquinamento in un posto nel quale il rispetto delle regole e il decoro urbano sono l'abc. La città di(Rimini) ha deciso di introdurre per la prima volta nella sua storia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : A Riccione vietato fumare in spiaggia, l’ordinanza è già in vigore - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - tatancawar : RT @petergomezblog: A Riccione vietato fumare in spiaggia, l’ordinanza è già in vigore - iphoneapple6S : RT @petergomezblog: A Riccione vietato fumare in spiaggia, l’ordinanza è già in vigore -