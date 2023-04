Processo Juventus, il procuratore Chiné ha commesso errori sul piano giuridico (Libero) (Di sabato 1 aprile 2023) Questa mattina su Libero si torna a parlare del Processo alla Juventus e del procuratore Chiné. Secondo il quotidiano, la Juventus e gli ex dirigenti bianconeri sono fiduciosi e aspettano con serenità la data della prima udienza, il 19 aprile. Nel frattempo però le difese degli imputati continuano a lavorare per ribaltare la sentenza. Infatti il pool difensivo della Juve avrebbe trovato un errore nel lavoro del procuratore federale: “Sul piano giuridico il procuratore federale Giuseppe Chiné qualche errore lo ha commesso e non si esclude che il pool difensivo della Juventus ne abbia individuato «uno di sostanza» che «potrebbe annullare tutto ciò che è stato fatto fin ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Questa mattina susi torna a parlare delallae del. Secondo il quotidiano, lae gli ex dirigenti bianconeri sono fiduciosi e aspettano con serenità la data della prima udienza, il 19 aprile. Nel frattempo però le difese degli imputati continuano a lavorare per ribaltare la sentenza. Infatti il pool difensivo della Juve avrebbe trovato un errore nel lavoro delfederale: “Sulilfederale Giuseppequalche errore lo hae non si esclude che il pool difensivo dellane abbia individuato «uno di sostanza» che «potrebbe annullare tutto ciò che è stato fatto fin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nonostante la #Juventus si sia scavata la fossa con le proprie mani, politica, Palazzo del calcio e media sono comp… - capuanogio : Manovra stipendi #Juventus, secondo quanto filtra le contestazioni della Procura #Figc terranno fuori i calciatori,… - ZZiliani : GUIDA ALLA COMPRENSIONE DELLE 'MANOVRE STIPENDI' (prossimamente in tribunale) La #Juventus andrà a processo sportiv… - Smargiasso1975_ : RT @capuanogio: Manovra stipendi #Juventus, secondo quanto filtra le contestazioni della Procura #Figc terranno fuori i calciatori, non ave… - JulesKemper : @capuanogio 'Secondo quanto filtra'.... solo questo è sufficiente per capire la serietà del processo contro la Juventus. -