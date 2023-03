Oroscopo 1° aprile 2023 | Leone molto determinati | Acquario in cerca di attenzioni

(Di sabato 1 aprile 2023) Secondo le previsioni dell’del 1°i Capricorno devono essere più ambiziosi. I Gemelli sono un po’ troppo introversida Ariete a Vergine Ariete. Non piangete sul latte versato. Ciò che è fatto è fatto, quindi, a voi non resta altro da fare se non prendere atto di quello che è successo e L'articolo proviene da KontroKultura.

Paolo Fox 1. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia. Ariete. Venere è nel tuo segno e ti aiuterà a superare le discussioni, ...di sabato 1 e domenica 22023: come sarà il primo weekend del mese Si prosegue con gli altri quattro segni dello zodiaco. L'amore sarà fortunato Il lavoro verrà premiato dai capi ...dall'1 al 7, lavoro: ecco cosa accadrà ai successivi quattro segni secondo Paolo Fox Ora passiamo, invece, al secondo gruppo di segni, dal quinto al nono, le cui previsioni zodiacali ...

L'Oroscopo di aprile 2023 per il segno del Cancro Cosmopolitan

Questo è un periodo straordinario che ti promette grandi momenti. In pubblico: all'inizio di aprile, Marte e Saturno ti impongono una disciplina ferrea per non impazzire. Dal 15, Marte decuplica la ...In privato: Grazie a Giove, Nettuno e Venere stai nuotando nella beatitudine. Ti stai avvicinando ai tuoi ideali relazionali, qualunque sia la natura delle tue relazioni. In pubblico: verso il 4, un ...