LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: via alle P3, condizioni di umido a Termas de Rio Hondo (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Iniziano ad arrivare i primi tempi, che sono piuttosto alti: Rins guida le fila è Raul Fernandez con l'Aprilia in 1:47.085 a precedere di 0.361 Rins e di 0.400 Miller. Bagnaia è quinto a 0.780. 15.11 Attenzione iniziano a scendere delle gocce di pioggia, vediamo come evolve la situazione. 15.10 VIA alle P3!!! 15.09 Si prospettano 30? di sessione importante, dunque, per varare gli assetti. 15.06 4? al via delle P3. 15.03 Sarà interessante comprendere anche il rendimento delle gomme. In questo senso, i centauri potranno avere un quadro abbastanza esaustivo, sia nell'ottica della Sprint Race che del GP domenicale. 15.00 10? al via delle P3. 14.57 Aprilia che finora ha convinto per il proprio rendimento sulle buche di Termas de Rio Hondo, vedremo se la Ducati ...

