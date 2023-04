LIVE F1 | GP Australia 2023 in DIRETTA | Sainz comanda la FP2 | 9° Leclerc e 11° Verstappen

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.24vola al comando con il crono di 1:17.565 a precedere di 0.162 Alonso e di 0.440 Ocon.è sceso in quinta posizione eè 11°. 04.22 Tanti piloti ora stanno provando l’attacco al tempo con Stroll è terzo a 0.071 da. 04.20 Errore di Zhou a bordo dell’Alfa Romeo, che riesce a riprendere. 04.18 Nel frattempo arrivano le Mercedes che si portano in seconda e in terza posizione: Hamilton 2° a 0.011 e Russell 3° a 0.185. 04.15 15? al termine di questo turno e Perez che si lamenta del passo gara. 04.12 Problemi insoliti di gomme per la Red Bull. 04.09 Non male il passo gara di, mentre problemi di graining per la Red Bull. 04.07 Pista pulita, si torna a girare. Ferrari che lavora con le gomme ...

...30 inizierà il terzo turno di prove libere del Gran Premio d', terzo appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale con...

Formula 1, orari GP Australia 2023: dove vedere la F1 a Melbourne in tv Sky Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.47 1:18.691 il crono di Leclerc, che lo migliora di qualche millesimo. 03.45 Hamilton ottiene il sesto tempo a 0.528 da Leclerc. 03.43 Arrivano le Aston Martin ...