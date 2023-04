Italia ultima nella classifica Ue sull’occupazione: sorpassa anche la Grecia (Di sabato 1 aprile 2023) Non è bastata la crescita dell’occupazione nel 2022, passata dal 58,2% al 60,1%, per evitare all’Italia di restare in ultima posizione tra i Paesi Ue e ben lontana dalla media Ue a 27 del 69,9%. Secondo le ultime tabelle diffuse da Eurostat, l’Italia è stata sorpassata anche dalla Grecia, che ha visto un miglioramento di 3,5 punti salendo al 60,7%. Per l’Italia ultima posizione quindi sia per l’occupazione femminile al 51,1%, a quasi 14 punti dalla media Ue al 65%, sia per quella maschile al 69,2%, a fronte del 74,8% della media Ue. Il tasso di occupazione femminile aveva registrato un aumento di 2,1 punti sul 2021, superando la crescita della media Ue. Ma fa meglio la Grecia che ha guadagnato tre punti in più passando dal 48,2% al ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Non è bastata la crescita dell’occupazione nel 2022, passata dal 58,2% al 60,1%, per evitare all’di restare inposizione tra i Paesi Ue e ben lontana dalla media Ue a 27 del 69,9%. Secondo le ultime tabelle diffuse da Eurostat, l’è statatadalla, che ha visto un miglioramento di 3,5 punti salendo al 60,7%. Per l’posizione quindi sia per l’occupazione femminile al 51,1%, a quasi 14 punti dalla media Ue al 65%, sia per quella maschile al 69,2%, a fronte del 74,8% della media Ue. Il tasso di occupazione femminile aveva registrato un aumento di 2,1 punti sul 2021, superando la crescita della media Ue. Ma fa meglio lache ha guadagnato tre punti in più passando dal 48,2% al ...

