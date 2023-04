Estrazione Million Day Extra sabato 1 aprile 2023 | i numeri vincenti

(Di sabato 1 aprile 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Daydi oggi,. Idi MDoggi 1Combinazione vincenteDay 1Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Sabato 1 Aprile 2023, numeri vincenti in… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Venerdì 31 Marzo 2023, numeri vincenti in… - infoitcultura : Million Day, estrazione oggi 30 marzo 2023: numeri vincenti - CasilinaNews : Million Day, estrazione oggi 30 marzo 2023: numeri vincenti - infoitinterno : Million Day, l’estrazione delle 13:00 di mercoledì 29 marzo -

... 15 arresti per gli scontri con la Casertana 1 Aprile Zerottonove Salerno: arrestato dopo tentato furto in supermercato 1 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDay...... 15 arresti per gli scontri con la Casertana 1 Aprile Zerottonove Salerno: arrestato dopo tentato furto in supermercato 1 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDay...Oltre alla primaDay, con i numeri giocati si partecipa alla successiva immediatadi 5 numeri estratti sui 50 rimasti. AlDay Extra si vince con il 5 (100.000 ), ...

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 31 marzo 2023: i numeri vincenti leggo.it

Nuovo appuntamento con il concorso che mette in palio ogni giorno un milione di euro Il Million Day ha raddoppiato l'appuntamento con la fortuna. Ogni ...Ecco la novità: la doppia estrazione a caccia della fortuna. La prima alle 13 e poi, quella tradizionale, delle 20,30 per provare a mettere a segno il grande colpo milionario: ...