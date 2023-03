Nonna accusata di omicidio: scorda la bimba di sette mesi in auto, inutili i soccorsi. È il secondo nipote che muore sotto la sua supervisione (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è scordata la nipotina in auto dopo essere tornata da un pranzo con gli amici. Tracey Nix, una volta rientrata in casa, si era messa a suonare il pianoforte, senza pensare alla povera Uriel. La bimba di 7 mesi è rimasta infatti chiusa in macchina sotto il sole, con oltre 30 gradi. Quando si è resa conto del terribile errore, la Nonna è corsa fuori, ma per la bambina era troppo tardi. Inutile l’intervento dei soccorsi, che hanno provato a rianimare la piccola, invano. La tragedia avvenuta in Florida, nella contea di Hardee, ha però un risvolto ancora più shoccante: è la seconda volta che un nipote muore sotto la supervisione della Nonna. Nel 2021 era stato il fratellino di Uriel a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Si èta la nipotina indopo essere tornata da un pranzo con gli amici. Tracey Nix, una volta rientrata in casa, si era messa a suonare il pianoforte, senza pensare alla povera Uriel. Ladi 7è rimasta infatti chiusa in macchinail sole, con oltre 30 gradi. Quando si è resa conto del terribile errore, laè corsa fuori, ma per la bambina era troppo tardi. Inutile l’intervento dei, che hanno provato a rianimare la piccola, invano. La tragedia avvenuta in Florida, nella contea di Hardee, ha però un risvolto ancora più shoccante: è la seconda volta che unladella. Nel 2021 era stato il fratellino di Uriel a ...

