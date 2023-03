Juventus, Max Allegri: “Decido domani la formazione per il Verona. Si parte dallo 0-0” (Di venerdì 31 marzo 2023) La Juventus riprende la propria marcia per scalare posizioni nella classifica di Serie A. Dopo i 15 punti di penalizzazione, i bianconeri si ritrovano al settimo posto in classifica con 41 punti, a -4 dal sesto posto che garantirebbe almeno l’accesso in Europa League. Max Allegri ha però in mente soltanto la prossima partita contro il Verona. “È sempre complicato riprendere dopo le soste. Veniamo da un periodo buono, bisogna avere mille attenzioni per la gara di domani – afferma il mister bianconero – Devo ancora decidere chi giocherà. Alex Sandro è stato fermo, c’è poi la Coppa Italia. Dovrò valutare, deciderò la formazione soltanto domattina. In mezzo al campo ci sono Miretti, Locatelli, Fagioli e Barrenechea. Soulé può anche giostrare in quel ruolo“. Sul match di domani: ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Lariprende la propria marcia per scalare posizioni nella classifica di Serie A. Dopo i 15 punti di penalizzazione, i bianconeri si ritrovano al settimo posto in classifica con 41 punti, a -4 dal sesto posto che garantirebbe almeno l’accesso in Europa League. Maxha però in mente soltanto la prossima partita contro il. “È sempre complicato riprendere dopo le soste. Veniamo da un periodo buono, bisogna avere mille attenzioni per la gara di– afferma il mister bianconero – Devo ancora decidere chi giocherà. Alex Sandro è stato fermo, c’è poi la Coppa Italia. Dovrò valutare, deciderò lasoltanto domattina. In mezzo al campo ci sono Miretti, Locatelli, Fagioli e Barrenechea. Soulé può anche giostrare in quel ruolo“. Sul match di: ...

