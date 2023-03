Badminton | Open di Spagna 2023 | Nishimoto e Marin volano in semifinale

(Di venerdì 31 marzo 2023) È terminata poco fa un’altra giornata dell’didi, torneo BWF World Tour Super 300 giunto alla quinta edizione. Quest’oggi si sono disputati tutti i quarti di finale dei cinque tabelloni e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel singolare maschile passano ini giapponesi Kentae Kanta Tsuneyama: il primo (testa di serie n.1) sconfigge l’indiamo Srikanth Kidambi per 21-18, 21-15, mentre il secondo (n.2 del torneo) batte il danese Rasmus Gemke per 18-21, 21-17, 21-19. Bene poi anche il danese Anders Antonsen (n.4 del seeding), che si impone contro il giapponese Koki Watanabe per 21-17, 24-22 ed entra tra i migliori quattro del torneo. Anche nel singolare femminile accedono alle semifinali le ...

È terminata poco fa un’altra giornata dell’Open di Spagna 2023 di Badminton, torneo BWF World Tour Super 300 giunto alla quinta edizione. Quest’oggi si sono disputati tutti i quarti di finale dei ...In archivio la terza giornata dell’Open di Spagna 2023 di Badminton, torneo BWF World Tour Super 300 giunto alla quinta edizione e tornato in palinsesto dopo la cancellazione per Covid-19 dello scorso ...