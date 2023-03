Eliminato Amici 22, terza puntata serale: ecco chi è uscito, manche e ballottaggio (SPOILER) (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato 1 aprile 2023 andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 22: chi è stato Eliminato? Come ben sapete l’appuntamento verrà registrato nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, eccovi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv. serale Amici 22, anticipazioni terza puntata: chi è stato Eliminato ballottaggio finale tra Samu e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 marzo 2023) Sabato 1 aprile 2023 andrà in onda ladeldi22: chi è stato? Come ben sapete l’appuntamento verrà registrato nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo,vi le anticipazioni dall’informatissimo account Twitter di Gossiptv.22, anticipazioni: chi è statofinale tra Samu e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PensieridiNoi : RT @matteo_marini_: Raga è tutto calcolato nei minimi dettagli. Samu sarà eliminato perché dovrebbe avere in programma la presentazione de… - marco0987654324 : RT @matteo_marini_: Raga è tutto calcolato nei minimi dettagli. Samu sarà eliminato perché dovrebbe avere in programma la presentazione de… - matteo_marini_ : Raga è tutto calcolato nei minimi dettagli. Samu sarà eliminato perché dovrebbe avere in programma la presentazion… - nonsonosimpi : Perfortuna che da anni non seguo amici perché la mia home Twitter mi spoilera sempre eliminato - BITCHYFit : Chi è stato eliminato durante la terza puntata di Amici, le anticipazioni -