LIVE Modena-Knack Roeselare 0-2, CEV Cup 2023 in DIRETTA: +3 belga nel terzo set, 10-13 (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-13 Primo tempo di Stankovic. 10-13 Cade di poco fuori il pallone sul muro modenese su Tammearu. Time out Giani. 10-12 Muro Roeselare su Ngapeth. 10-11 Diagonale stretta di Koukartsev. 10-10 Sfiora un nuovo ace Rinaldi, parità. 10-9 Pallonetto di Ngapeth, prova a scuotersi Modena che mette la testa avanti. 9-9 Lagumdzija trova il mani out del muro, parità. 8-9 RINALDIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! 7-9 Primo tempo di Stankovic. 6-9 Tammearu trova il mani out del muro. 6-8 La diagonale di Lagumdzija. 5-8 Primo tempo di Fasteland. 5-7 Errore in attacco Roeselare. 4-7 La parallela di Rinaldi. 3-7 Koukartsev non sta sbagliando un colpo. 3-6 Errore al servizio Knack. 2-6 La diagonale di Verhanneman. 2-5 La parallela di Koukartsev. 2-4 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-13 Primo tempo di Stankovic. 10-13 Cade di poco fuori il pallone sul muro modenese su Tammearu. Time out Giani. 10-12 Murosu Ngapeth. 10-11 Diagonale stretta di Koukartsev. 10-10 Sfiora un nuovo ace Rinaldi, parità. 10-9 Pallonetto di Ngapeth, prova a scuotersiche mette la testa avanti. 9-9 Lagumdzija trova il mani out del muro, parità. 8-9 RINALDIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! 7-9 Primo tempo di Stankovic. 6-9 Tammearu trova il mani out del muro. 6-8 La diagonale di Lagumdzija. 5-8 Primo tempo di Fasteland. 5-7 Errore in attacco. 4-7 La parallela di Rinaldi. 3-7 Koukartsev non sta sbagliando un colpo. 3-6 Errore al servizio. 2-6 La diagonale di Verhanneman. 2-5 La parallela di Koukartsev. 2-4 ...

