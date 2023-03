Al via il Trofeo Princesa Sofia: comincia la corsa verso Parigi 2024 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si apre ufficialmente la stagione 2023 delle regate per le classi olimpiche, con la 52esima edizione del Trofeo Princesa Sofia, evento valido per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quella di quest’anno è così una tappa fondamentale per tutti i velisti che ambiscono a prendere parte all’Olimpiade del prossimo anno che, ricordiamo, andrà in scena a Marsiglia per quanto riguarda la vela. Trofeo Princesa Sofia, Tita-Banti puntano Parigi La grande flotta che prenderà parte alla regata (dal 29 marzo all’8 aprile, con le prime prove in mare che si disputeranno il 3) sottolinea l’importanza notevole che ricopre l’evento che si svolge in Spagna. Doveva essere record, e record sarà: per la prima volta nella sua storia, nelle ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si apre ufficialmente la stagione 2023 delle regate per le classi olimpiche, con la 52esima edizione del, evento valido per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di. Quella di quest’anno è così una tappa fondamentale per tutti i velisti che ambiscono a prendere parte all’Olimpiade del prossimo anno che, ricordiamo, andrà in scena a Marsiglia per quanto riguarda la vela., Tita-Banti puntanoLa grande flotta che prenderà parte alla regata (dal 29 marzo all’8 aprile, con le prime prove in mare che si disputeranno il 3) sottolinea l’importanza notevole che ricopre l’evento che si svolge in Spagna. Doveva essere record, e record sarà: per la prima volta nella sua storia, nelle ...

