Macron sempre più impopolare | un sondaggio quantifica la batosta | crollano i consensi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 marzo 2023)assediato in casa. La marea umana che proprio in queste ore sta marciando per le strade e le piazze del Paese contro la riforma delle pensioni voluta dall’inquilino dell’Eliseo è il sintomo – solo l’ultimo – di una crisi e di un malessere sociale che la Francia accusa da tempo. E il termometro che segna l’indice di gradimento del presidente d’oltralpe è in picchiata: la popolarità del presidente è crollata di sei punti in un mese, e ad oggi registra appena il 28% di opinioni favorevoli.più, come durante la crisi dei gilet gialli Tempi duri per: per il presidente più giovane della storia francese, alle prese proprio in queste settimane dinanzi a una durissima contestazione in Parlamento e nelle piazze contro la riforma delle pensioni, si tratta del livello più ...