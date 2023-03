Inter, due sconfitte contro la Juventus. Storia ancora non finita (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter non ha mai vinto contro la Juventus in questa stagione, ma il dato impietoso è che non è arrivato neanche un punto. Due sconfitte, zero gol segnati e tre subiti con i bianconeri. La Storia però può cambiare in Coppa Italia. FLOP – Se Simone Inzaghi lo scorso anno ha fatto registrare un record positivo, in questo ha fatto l’esatto contrario. Alla prima stagione con l’Inter il tecnico non ha mai perso contro la Juventus, vincendo addirittura due trofei in finale (Coppa Italia, Supercoppa Italiana). Prima Alexis Sanchez, poi Ivan Perisic hanno regalato le due gioie più importanti all’allenatore e alla società nerazzurra, che però non ha visto la conclusione della stagione con la ciliegina sulla torta, lo Scudetto. Purtroppo nell’anno corrente i ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) L’non ha mai vintolain questa stagione, ma il dato impietoso è che non è arrivato neanche un punto. Due, zero gol segnati e tre subiti con i bianconeri. Laperò può cambiare in Coppa Italia. FLOP – Se Simone Inzaghi lo scorso anno ha fatto registrare un record positivo, in questo ha fatto l’esatto contrario. Alla prima stagione con l’il tecnico non ha mai persola, vincendo addirittura due trofei in finale (Coppa Italia, Supercoppa Italiana). Prima Alexis Sanchez, poi Ivan Perisic hanno regalato le due gioie più importanti all’allenatore e alla società nerazzurra, che però non ha visto la conclusione della stagione con la ciliegina sulla torta, lo Scudetto. Purtroppo nell’anno corrente i ...

