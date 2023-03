De Vrij, passi in avanti per rinnovo con l’Inter. Pronto biennale – Sky (Di lunedì 27 marzo 2023) l’Inter e Stefan de Vrij sembrano più vicini che mai ad un nuovo matrimonio. Il difensore olandese ha aperto al rinnovo di contratto offerto dalla dirigenza nerazzurra, arrivano conferme anche da Sky Sport. CONFERMA – Stefan de Vrij dovrebbe essere riconfermato dall’Inter. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno, ma la dirigenza ha offerto un rinnovo di due anni allo stesso stipendio attuale (quattro milioni di euro). Secondo quanto scritto da Sky Sport, l’olandese è orientato ad accettare la proposta nonostante la sua volontà fosse di ottenere un nuovo contratto da tre anni. Nelle ultime ore la nascita del figlio ha spostato gli equilibri, così come il suo piacevole soggiorno a Milano. I passi in avanti fatti sembrano essere quelli decisivi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)e Stefan desembrano più vicini che mai ad un nuovo matrimonio. Il difensore olandese ha aperto aldi contratto offerto dalla dirigenza nerazzurra, arrivano conferme anche da Sky Sport. CONFERMA – Stefan dedovrebbe essere riconfermato dal. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno, ma la dirigenza ha offerto undi due anni allo stesso stipendio attuale (quattro milioni di euro). Secondo quanto scritto da Sky Sport, l’olandese è orientato ad accettare la proposta nonostante la sua volontà fosse di ottenere un nuovo contratto da tre anni. Nelle ultime ore la nascita del figlio ha spostato gli equilibri, così come il suo piacevole soggiorno a Milano. Iinfatti sembrano essere quelli decisivi ...

