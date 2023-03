Salto con gli sci, l’Austria domina la prova a squadre maschile di Lahti davanti a Slovenia e Polonia (Di sabato 25 marzo 2023) La penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2022-2023 si è aperta quest’oggi sul trampolino grande HS130 di Lahti con il trionfo dell’Austria nella prova a squadre con quattro atleti per ogni Paese. Daniel Tschofenig, Jan Hoerl, Michael Hayboeck e Stefan Kraft hanno dominato la competizione, facendo il vuoto nella prima serie e poi controllando il vantaggio nella seconda. 1057.3 il punteggio totalizzato dagli austriaci, che hanno rifilato oltre 25 punti ai primi inseguitori dimostrando una netta superiorità corale rispetto alle altre formazioni sul Large Hill finlandese. Seconda posizione per la Slovenia con Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek, protagonisti di una bella rimonta dopo aver chiuso la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) La penultima tappa stagionale della Coppa del Mondodicon gli sci 2022-2023 si è aperta quest’oggi sul trampolino grande HS130 dicon il trionfo delnellacon quattro atleti per ogni Paese. Daniel Tschofenig, Jan Hoerl, Michael Hayboeck e Stefan Kraft hannoto la competizione, facendo il vuoto nella prima serie e poi controllando il vantaggio nella seconda. 1057.3 il punteggio totalizzato dagli austriaci, che hanno rifilato oltre 25 punti ai primi inseguitori dimostrando una netta superiorità corale rispetto alle altre formazioni sul Large Hill finlandese. Seconda posizione per lacon Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek, protagonisti di una bella rimonta dopo aver chiuso la ...

