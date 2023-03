Omicidio del 22enne Simone Stucchi in una rissa per droga | condannati a 8 anni due fratelli allora minorenni

(Di sabato 25 marzo 2023) I duedi 18 e 16che il 29 settembre 2021 uccisero ildurante unaa Pessano con Bornago, in provincia di Milano, sono statirispettivamente a 8e 8 mesi e a 7e 8 mesi dal Tribunale per idi Milano. Secondo quanto ricostruito all’epoca dai carabinieri, durante lo scontroè stato colpito a morte da un fendente e poi aggredito a calci, quando ormai era già a terra, inerme. «Non ci sarà mai giustizia, per una cosa simile non esistono pene adeguate», ha commentato la madre del giovane Daniela Grassi. «Ho letto tutti i fascicoli. Ed è ben chiaro che non è stato unaccidentale nel corso di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Accuse di omicidio, torture, detenzioni illegali, sparizioni forzate. Tra le campagne della Bassa emiliana, si nasc… - andreapurgatori : I misteri del caso Mino #Pecorelli e l’inchiesta di «#Atlantide» - ComuneMI : Milano è Memoria. Vicino alla strada dove trovò la morte #Milano ricorda con una targa Abdoul Guiebre #Abba affinch… - BIG_LION_221 : RT @RadioBullets: #Senegal, Ousmane Sonko, leader del partito politico Pastef in opposizione al governo di Macky Sall, dichiara di essere s… - Dionysusipse : RT @chilhavistorai3: Delitto di #Arce: 'Danno all'immagine', anche l'Arma dei @_Carabinieri_ ricorre in appello contro l'assoluzione dei t… -

... per una cosa simile non esistono pene adeguate", ha commentato la madregiovane Daniela Grassi. "Ho letto tutti i fascicoli. Ed è ben chiaro che non è stato unaccidentale nel corso di ...Vi sarebbe un sospettato per l'bengalese trovato morto, domenica scorsa, in via Capitolo San Matteo, nella zona industriale di Salerno . Nelle ultime ore, infatti, un connazionale33enne - ancora senza identità - ...Seconda l'accusa i due imputati furono i mandantiduplicedei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994 sull'autostrada in provincia di Reggio Calabria, ...

L'omicidio del boss Di Giacomo e l'intercettazione che non c'è, ma il presunto killer resta in cella PalermoToday

Dopo più di 7 ore di camera di consiglio ed oltre due anni di processi, i giudici hanno ribadito le sentenze di primo grado per il boss di Brancaccio e l'esponente della cosca Piromalli, accusati di ...Ancora aggiornamenti sulla morte del medico Lorenzo Puccillo. Come si apprende da ansa nel dettaglio: “Si indaga anche per omicidio per la morte di Lorenzo Puccillo, di 70… Leggi ...